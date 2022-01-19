Израильская полиция следила за собственными гражданами при помощи шпионского ПО

Среди тех, кто стал объектом слежки, были местные мэры, лидеры политических протестов против бывшего премьер-министра Израиля и бывшие государственные служащие. Согласно отчету, слежка осуществлялась без судебного надзора и без контроля за тем, как использовались полученные данные.

Высокопоставленные представители разработчиков софта утверждают, что их программное обеспечение запрещается использовать против телефонов из Израиля и США.

Как стало известно The Guardian из своих источников, это означает, что иностранные клиенты действительно не могут атаковать американские и израильские телефоны из-за рубежа, однако израильские правоохранительные органы, купившие шпионскую программу - например, полицейская служба - вполне способны на это.

В заявлении, опубликованном израильской полицией, отрицается, что она осуществляла перехват без разрешения вышестоящих инстанций.