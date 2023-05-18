Израильские эксперты: передавать Украине систему ПРО «Железный купол» нет смысла

22:11, 18 мая 2023
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Израильские эксперты: передавать Украине систему ПРО «Железный купол» нет смыслаДля Украины нужного количества «не существует»
Израильский военный аналитик Йона Джереми Боб рассказал, что получение Украиной от США противоракетных систем «Железный купол» не изменит ситуацию.
В практическом смысле это бесполезно потому, что Израилю с его территорией необходимо не менее 10 таких систем. А масштабы Украины требуют десятки батарей. По словам аналитика, такого количества этих систем ПРО «просто не существует».
К тому же «Железный купол» рассчитан на противостояние с «простыми» по отношению к российским ракетам боеприпасами, выпускаемыми по Израилю из сектора Газа. Также Йона Джереми Боб обратил внимание, что на ограниченность этих комплексов посетовали даже официальные украинские представители.