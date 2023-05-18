Израильские эксперты: передавать Украине систему ПРО «Железный купол» нет смысла

В практическом смысле это бесполезно потому, что Израилю с его территорией необходимо не менее 10 таких систем. А масштабы Украины требуют десятки батарей. По словам аналитика, такого количества этих систем ПРО «просто не существует».

К тому же «Железный купол» рассчитан на противостояние с «простыми» по отношению к российским ракетам боеприпасами, выпускаемыми по Израилю из сектора Газа. Также Йона Джереми Боб обратил внимание, что на ограниченность этих комплексов посетовали даже официальные украинские представители.