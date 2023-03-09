Израильские разработчики придумали для бота ChatGPT «лицо и голос»Для большего доверия со стороны людей
Израильский стартап D-ID, известный по технологии Deep Nostalgia, выпустил оболочку, чтобы пользователи смогли общаться с «ожившим» искусственным интеллектом. Компания разработала «лицо и голос» для чат-бота ChatGPT.
Фото: Techcrunch.com
По мнению разработчиков, «живая» нейросеть будет внушать большее доверие, особенно пожилым людям, чем безликий бот, пусть и поддерживающий диалог.
Технология chat.D-ID, реализованная в виде веб-приложения, поддерживает моментальную генерацию и потоковую передачу текста, как и бот ChatGPT, но к этому добавлены ещё лицо и голос, имитирующие человеческие.
На данный момент разработан только один аватар — Алиса, но в будущем разработчики пообещали больше аватаров.
Сейчас приложение chat.D-ID бесплатно и в ближайшем будущем останется таким же. Но в случае успеха его содержание станет слишком затратным, что неизбежно повлечёт взимание платы с пользователей.
«Нам свойственно общаться с лицами, мы лучше понимаем ситуацию и воспринимаем сложную информацию, когда находимся в условиях, похожих на реальный сценарий», — подчеркнул глава D-ID Гил Перри.