Израильские разработчики придумали для бота ChatGPT «лицо и голос»

По мнению разработчиков, «живая» нейросеть будет внушать большее доверие, особенно пожилым людям, чем безликий бот, пусть и поддерживающий диалог.

Технология chat.D-ID, реализованная в виде веб-приложения, поддерживает моментальную генерацию и потоковую передачу текста, как и бот ChatGPT, но к этому добавлены ещё лицо и голос, имитирующие человеческие.

На данный момент разработан только один аватар — Алиса, но в будущем разработчики пообещали больше аватаров.

Сейчас приложение chat.D-ID бесплатно и в ближайшем будущем останется таким же. Но в случае успеха его содержание станет слишком затратным, что неизбежно повлечёт взимание платы с пользователей.

«Нам свойственно общаться с лицами, мы лучше понимаем ситуацию и воспринимаем сложную информацию, когда находимся в условиях, похожих на реальный сценарий», — подчеркнул глава D-ID Гил Перри.