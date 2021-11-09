Израильские военные начали принудительно фотографировать палестинцев для системы распознавания лиц

Приложение Blue Wolf установлено на смартфонах и, как только снимок в него загружается, программа мигает красным, жёлтым или зелёным цветом. Сигнальные цвета означают уровень опасности палестинца, который этот человек, по мнению израильских властей, может нанести обществу. Соответственно, в зависимости от цвета, палестинца могут с разу же задержать, тщательно проверить документы или отпустить. Это касается даже детей.

Кроме этого, в городе Хеврон установлены видеокамеры системы распознавания лиц Hebron Smart City, она позволяет израильским военным идентифицировать палестинцев ещё до предъявления документов.

Как сказал один из общественных представителей Палестины, исполнительный директор неправительственной организации Breaking the Silence Авнер Гварьяху, это очередные попытки израильской стороны угнетения палестинского народа.

«Хотя слежка и неприкосновенность частной жизни активно обсуждаются в глобальном общественном дискурсе, мы видим здесь ещё одно позорное предположение израильского правительства и военных, что основные права человека просто не имеют значения, когда дело доходит до палестинцев», — подчеркнул Гварьяху.