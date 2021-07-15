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Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»

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В сети появилась информация о демонстрации армией обороны Израиля опытного образца новейшего тяжёлого бронетранспортёра «Перег». Это та самая машина, которая была построена на базе танка «Меркава».
Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»

При создании новинки, инженеры приняли решение снять с танка башню, смонтировав вместо неё неподвижную рубку, пишет Telegram-канал bmpd. В то же время боевую машину оснастили новыми системами навигации, управления и контроля «Масуа-750». Для особых случаев к «Перегу» прикрепили лебёдку и кран.

Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»

Сообщается, что в дальнейшем новинку могут также оснастить комплексом активной защиты (КАЗ) — её тип только предстоит определить в будущем.

Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»

Отметим, что чуть ранее военные Израиля уже показывали новую версию другого бронетранспортёра — «Намер».