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Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»Выглядит интересно
В сети появилась информация о демонстрации армией обороны Израиля опытного образца новейшего тяжёлого бронетранспортёра «Перег». Это та самая машина, которая была построена на базе танка «Меркава».
При создании новинки, инженеры приняли решение снять с танка башню, смонтировав вместо неё неподвижную рубку, пишет Telegram-канал bmpd. В то же время боевую машину оснастили новыми системами навигации, управления и контроля «Масуа-750». Для особых случаев к «Перегу» прикрепили лебёдку и кран.
Сообщается, что в дальнейшем новинку могут также оснастить комплексом активной защиты (КАЗ) — её тип только предстоит определить в будущем.
Отметим, что чуть ранее военные Израиля уже показывали новую версию другого бронетранспортёра — «Намер».