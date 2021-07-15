Израильские военные показали новейший тяжёлый бронетранспортер «Перег»

При создании новинки, инженеры приняли решение снять с танка башню, смонтировав вместо неё неподвижную рубку, пишет Telegram-канал bmpd. В то же время боевую машину оснастили новыми системами навигации, управления и контроля «Масуа-750». Для особых случаев к «Перегу» прикрепили лебёдку и кран.