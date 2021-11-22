Израильский министр был поражен лабораторией по производству "Спутника-V"

Йоэль Развозов, главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом Салмон Зарка и глава департамента контроля за лабораториями при Минздраве Израиля Рути Ишай находятся с визитом в Москве. По словам министра туризма, они получили всю необходимую информацию для принятия решения о признании в Израиле вакцины «Спутник-V».