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Израильский министр был поражен лабораторией по производству "Спутника-V"Теперь слово за Минздравом Израиля
Министр туризма страны Йоэль Развозов заявил, что участники их делегации были поражены уровнем российских лабораторий, в которых производят прививки от коронавируса, а также системой портала “Госуслуги”.
Йоэль Развозов, главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом Салмон Зарка и глава департамента контроля за лабораториями при Минздраве Израиля Рути Ишай находятся с визитом в Москве. По словам министра туризма, они получили всю необходимую информацию для принятия решения о признании в Израиле вакцины «Спутник-V».
Впечатлены и уровнем лабораторий, и уровнем передачи информации на «Госуслуги». Теперь последнее слово за ними, то есть за нашим Минздравом
Йоэль Развозов
Министр туризма Израиля
Израиль планируется открыться для российских туристов уже 1 декабря. В страну смогут попасть только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад.
Источник: Известия