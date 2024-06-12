Изучение взглядов поможет в распознавании форм деменции

Движения глаз отражают не только нарушения внимания, но и влияют на восприятие мира и повседневные действия. Анализ того, как смотрят больные деменцией, поможет оценить качество их жизни и разработать методы коррекции.

Традиционные методы диагностики деменции часто используют словесные инструкции, которые могут быть непонятны пациентам с когнитивными нарушениями. Новая методика не требует словесных инструкций и анализирует естественное зрительное поведение человека.

В исследовании приняли участие пациенты с двумя наиболее распространенными типами деменции — болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Участникам показывали сложные реалистичные сцены с множеством объектов.

Анализ с помощью компьютерной модели зрительного внимания впервые выявил специфические для каждого типа деменции паттерны движений глаз. На основе этих паттернов ученые создали инструмент на базе искусственного интеллекта, который способен различать эти два типа деменции.