Извержение вулкана отключило от интернета целый остров

Как и многие островные государства, Тонга полагается только на один подводный кабель толщиной с садовый шланг. Во вторник правительство Тонга заявило, что “связь как международная, так и внутренняя была прервана из-за повреждения подводного кабеля”.

По данным агентства Reuters, длина интернет-кабеля, соединявшего Тонга с сетью, составляет 827 километров. Починка кабеля может занять до двух недель, поскольку работа требует вмешательства специализированного судна по ремонту подводных кабелей.

В настоящее время ближайшее такое судно пришвартовано на расстоянии около 4,7 тыс километров в Папуа-Новой Гвинее, и его путь до Тонга займет несколько дней.