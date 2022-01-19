Извержение вулкана отключило от интернета целый остров

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Извержение вулкана отключило от интернета целый островИ это надолго
Последствия колоссального извержения вулкана на тихоокеанском архипелаге Тонга все еще подсчитываются, но одно уже известно: Тонга оказалась отрезанной от всемирного интернета после того, как извержение повредило единственный кабель, соединяющий страну с остальной сетью.
Как и многие островные государства, Тонга полагается только на один подводный кабель толщиной с садовый шланг. Во вторник правительство Тонга заявило, что “связь как международная, так и внутренняя была прервана из-за повреждения подводного кабеля”.
По данным агентства Reuters, длина интернет-кабеля, соединявшего Тонга с сетью, составляет 827 километров. Починка кабеля может занять до двух недель, поскольку работа требует вмешательства специализированного судна по ремонту подводных кабелей.
В настоящее время ближайшее такое судно пришвартовано на расстоянии около 4,7 тыс километров в Папуа-Новой Гвинее, и его путь до Тонга займет несколько дней.
Источник: The Verge