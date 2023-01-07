Известная компания разработала очки для виртуального восстановления зрения у слабовидящих

Очки оснащены технологией искусственного интеллекта. Окружающая обстановка обрабатывается с помощью машинного зрения, а AR-технология адаптирует её. Изображение передают специализированные микро-OLED экраны с разрешением 5.2K.

Также в очках задействована система плоских линз, позволяющая сделать устройство максимально компактным. Чтобы облегчить ношение, используется система креплений, равномерно распределяющая вес гаджета.

«Искусственный интеллект и машинное зрение распознают окружение, а AR-технология адаптирует его. Например, формируя данные в виде ясно различимых графических указаний», — заявил представитель Panasonic.