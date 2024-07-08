Известный финансист предсказал значительное падение стоимости Ethereum

По мнению Шиффа, последний скачок поддержки Ethereum был обусловлен слухами о принятии Ethereum-ETF (ETH-ETF), но обвал рынка диктует свои, реальные условия. И монета пробила ключевые уровни поддержки, потеряв 30% от мартовского максимума. Шифф считает, что Ethereum опустится до $1500, так как уже стоит ниже $2900.

Резкое падение произошло 5 июля, сначала монета обвалилась ниже $2900, но потом восстановилась. Однако актив всё же потерял 5% за сутки.

«Думаю, произойдет падение до $1500. Похоже, те, кто покупал на слухах про ETH-ETF, не смогли дождаться факта [начала] торговли», — уверен Шифф.