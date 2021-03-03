Известный гонщик попытается разогнаться до 1600 км/ч на ракетомобиле

Что интересно, это будет не первая попытка австралийского гонщика преодолеть звуковой барьер. Как пишет CarAdvice, ещё в 1994 году он уже пытался сделать это при помощи ракетомобиля собственного производства — 5R. Правда, тогда ему удалось добиться скорости лишь в 802,5 км/ч.

И вот в 2022 году МакГлашана намерен повторить попытку, причём на этот раз его целью является побитие мирового рекорда — 1223 км/ч. Для этого гонщик воспользуется новой разработкой под названием Aussie Invader 5R.

Транспортное средство способно разогнаться от 0 до 100 км/ч всего лишь за 1,1 секунды. Скорость в 1610 км/ч ракетомобилю «поддастся» уже через 22 секунды.