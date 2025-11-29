Известный инсайдер Маджин Бу внезапно исчез из Сети

Маджин всегда предоставлял точные утечки, каждая из которых подтвердилась. Последняя активность инсайдера была в августе — за месяц до сентябрьской презентации iPhone 17. Однако накануне мероприятия в сентябре, от него не последовало новых утечек, а сейчас его аккаунт в соцсети Х и вовсе удалён.

До этого, в январе 2025 года, Маджин Бу опубликовал дизайн задней панели iPhone Air, то есть, за 7 месяцев до запуска, подчеркнул Shishir.

Сообщество отреагировало на исчезновение Маджина Бу, поскольку это молодой человек. Стоит добавить, что Apple ревностно охраняет коммерческую тайну, а служба безопасности состоит из бывших силовиков и сотрудников спецслужб.