Известный хакер взломал базу данных и выкрал внутренние документы Европола

В свою очередь, Европол подтвердил факт взлома, но опроверг утечку любых внутренних данных, включая оперативную информацию. Как сообщается, IntelBroker взломал Europol Platform for Experts (EPE) — платформу, которую ведомство использует для «обмена знаниями, передовым опытом и деперсонализированными данными о преступлениях».

Но на портале нет оперативной информации, поэтому слова злоумышленника не соответствуют действительности.