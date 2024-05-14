Известный хакер взломал базу данных и выкрал внутренние документы Европола

Опубликовано 14 мая 2024, 16:14
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Известный хакер взломал базу данных и выкрал внутренние документы ЕврополаНо ведомство опровергает его слова
Известный хакер-одиночка IntelBroker похвастался, что взломал инфраструктуру Европола — европейского аналога Интерпола — и выкрал не только чувствительную информацию, но и некие секретные внутренние документы «только для служебного пользования» (FOUO).
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В свою очередь, Европол подтвердил факт взлома, но опроверг утечку любых внутренних данных, включая оперативную информацию. Как сообщается, IntelBroker взломал Europol Platform for Experts (EPE) — платформу, которую ведомство использует для «обмена знаниями, передовым опытом и деперсонализированными данными о преступлениях».
Но на портале нет оперативной информации, поэтому слова злоумышленника не соответствуют действительности.