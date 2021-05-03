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Известный криптоинвестор призвал продавать набирающий популярность Dogecoin
Правда, его позиция вызывает вопросы в первую очередь из-за отсутствия аргументации
В последнее время многие криптовалюты неслабо «встряхнуло». Они, после продолжительного роста, в какой-то момент сильно просели в цене. Сейчас многие цифровые валюты начали восстанавливаться.
Самая лучшая динамика в этом плане у Dogecoin — только за последние семь дней криптовалюта выросла на 45% в цене. Но, как пишет MyDrivers, далеко не все эксперты рынка считают, что в «мемную валюту» имеет смысл вкладывать свои деньги.
Так, например, популярный криптоинвестор Майкл Новограц призывает людей не то что не покупать, а, даже продавать имеющиеся у них Dogecoin. Стоит отметить, что Новограц известен как экс-владелец инвестиционной компании Fortress Investment Group и нынешний руководитель Galaxy Investment Partners — той самой, которая активно инвестирует в Bitcoin и Ethereum.