Известный криптоинвестор призвал продавать набирающий популярность Dogecoin

Самая лучшая динамика в этом плане у Dogecoin — только за последние семь дней криптовалюта выросла на 45% в цене. Но, как пишет MyDrivers, далеко не все эксперты рынка считают, что в «мемную валюту» имеет смысл вкладывать свои деньги.

Так, например, популярный криптоинвестор Майкл Новограц призывает людей не то что не покупать, а, даже продавать имеющиеся у них Dogecoin. Стоит отметить, что Новограц известен как экс-владелец инвестиционной компании Fortress Investment Group и нынешний руководитель Galaxy Investment Partners — той самой, которая активно инвестирует в Bitcoin и Ethereum.