Известный российский врач-противник вакцинации умер от коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 22:56
1 мин.
Известный российский врач-противник вакцинации умер от коронавирусаДо последнего отрицая вакцинацию
В Челябинске от коронавируса умер главный врач местной гомеопатической клиники Юрий Попов.
Его называют талантливым гомеопатом и «волшебным доктором», который помог многим людям. При этом Попов был ярым противником вакцинации от коронавируса и постоянно выкладывал соответствующие посты на своих страницах в соцсетях.
Он критиковал и врачей, и людей, согласившихся на вакцинацию. В апреле 2021 года Юрий Попов заявил, что любые прививки — серьёзная медицинская манипуляция и вторжение в иммунную систему. Тех же, кто согласился вакцинироваться от коронавируса, он назвал добровольными исследователями в роли «подопытных мартышек».
Источник: URA