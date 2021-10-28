Известный российский врач-противник вакцинации умер от коронавируса

Его называют талантливым гомеопатом и «волшебным доктором», который помог многим людям. При этом Попов был ярым противником вакцинации от коронавируса и постоянно выкладывал соответствующие посты на своих страницах в соцсетях.

Он критиковал и врачей, и людей, согласившихся на вакцинацию. В апреле 2021 года Юрий Попов заявил, что любые прививки — серьёзная медицинская манипуляция и вторжение в иммунную систему. Тех же, кто согласился вакцинироваться от коронавируса, он назвал добровольными исследователями в роли «подопытных мартышек».