Известный утечками хакер похвастал кражей внутренних документов Apple

Хакер выставил на продажу внутренние кодовые базы и ресурсные документы, которыми пользовались сотрудники Apple для доступа к некоторым корпоративным приложениям компании. Поэтому утечка вряд ли опасна для клиентов вендора.

IntelBroker выложил на хакерский аукцион архивы с данными, и у него найдутся покупатели, поскольку он известен как поставщик настоящих утечек.

Кроме Apple, IntelBroker взломал Европол, Zscaler, General Electric, AT&T, Home Depot, а недавно ещё и AMD.