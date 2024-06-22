Наука и технологии
Опубликовано 22 июня 2024, 15:00
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Известный утечками хакер похвастал кражей внутренних документов Apple

И исходников корпоративных инструментов
Известный в даркнете хакер, действующий под ником IntelBroker, на одном из форумов выставил на продажу внутренние документы и исходный код корпоративных инструментов Apple. IntelBroker известен успешными атаками на компании, государственные и силовые ведомства разных стран.
Известный утечками хакер похвастал кражей внутренних документов Apple
© Sumudu Mohottige / Unsplash

Хакер выставил на продажу внутренние кодовые базы и ресурсные документы, которыми пользовались сотрудники Apple для доступа к некоторым корпоративным приложениям компании. Поэтому утечка вряд ли опасна для клиентов вендора.

IntelBroker выложил на хакерский аукцион архивы с данными, и у него найдутся покупатели, поскольку он известен как поставщик настоящих утечек.

Кроме Apple, IntelBroker взломал Европол, Zscaler, General Electric, AT&T, Home Depot, а недавно ещё и AMD.

Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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