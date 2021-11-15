Известный врач высказался о принудительной вакцинации

Телеведущий отметил, что сегодня в России наблюдается всплеск вакцинации, но на нынешнюю ситуацию это не повлияет, потому что от первой прививки до появления иммунной защиты должно пройти полтора-два месяца. Врач подчеркнул, что важно не снижать темп вакцинации, так как новая волна COVID-19 ожидается в марте следующего года.



“Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довести все до конца”, — заявил Мясников.



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