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JBL официально представила в России новую "танцующую" портативную колонку JBL Pulse 4

Причем по достаточно невысокой для данного устройства цене
Производитель различных акустических систем Harman, принадлежащая Samsung Electronics, официально представил в России свою новую портативную колонку — JBL Pulse 4. На этот раз светодиодная подсветка высокого разрешения занимает сразу всю поверхность устройства.

”Создавая первую колонку JBL Pulse мы хотели сделать настоящую акустическую систему для праздника, куда бы вы ни направились. И у нас получилось – по популярности модели можно сказать, что это культовое устройство для тех, кому нравится визуализировать звук. Новая версия стала еще лучше, это настоящий заряд эмоций”, — рассказал генеральный директор Harman Россия Евгений Конов.

JBL Pulse 4 защищена от воды и пыли по стандарту IPX7, благодаря чему устройство без проблем можно погружать в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут. Использовав мобильное приложение JBL Connect, пользователь сможет выбирать различные режимы, оттенки, а также эффекты для своей колонки. По словам производителя, колонка способна проработать до 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, а зарядить устройство можно будет через стандартный порт USB-C. Устройство будет доступно в двух цветовых решениях: белом и черном. Цена новинки составляет 12 990 рублей.

Автор: Лилик Ми