JBL официально представила в России новую "танцующую" портативную колонку JBL Pulse 4

JBL Pulse 4 защищена от воды и пыли по стандарту IPX7, благодаря чему устройство без проблем можно погружать в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут. Использовав мобильное приложение JBL Connect, пользователь сможет выбирать различные режимы, оттенки, а также эффекты для своей колонки. По словам производителя, колонка способна проработать до 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, а зарядить устройство можно будет через стандартный порт USB-C. Устройство будет доступно в двух цветовых решениях: белом и черном. Цена новинки составляет 12 990 рублей.