JBL официально представила в России новую "танцующую" портативную колонку JBL Pulse 4
”Создавая первую колонку JBL Pulse мы хотели сделать настоящую акустическую систему для праздника, куда бы вы ни направились. И у нас получилось – по популярности модели можно сказать, что это культовое устройство для тех, кому нравится визуализировать звук. Новая версия стала еще лучше, это настоящий заряд эмоций”, — рассказал генеральный директор Harman Россия Евгений Конов.
JBL Pulse 4 защищена от воды и пыли по стандарту IPX7, благодаря чему устройство без проблем можно погружать в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут. Использовав мобильное приложение JBL Connect, пользователь сможет выбирать различные режимы, оттенки, а также эффекты для своей колонки. По словам производителя, колонка способна проработать до 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, а зарядить устройство можно будет через стандартный порт USB-C. Устройство будет доступно в двух цветовых решениях: белом и черном. Цена новинки составляет 12 990 рублей.