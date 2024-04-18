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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 06:59
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JBL выпустила новую колонку в форме солнцезащитных очков

Своеобразный подход к созданию умных очков
Компания JBL представила необычную новинку — беспроводную аудиоколонку в форме солнцезащитных очков Yinyue Fan.
JBL выпустила новую колонку в форме солнцезащитных очков
© Gizmochina

Гаджет предлагает стильный и функциональный способ слушать музыку или общаться по телефону на ходу.

Очки имеют прозрачный дизайн и используют специальные динамики для чистого и качественного звучания. Технология направленного звукового поля от JBL минимизирует утечку звука, так что музыка остается с вами, а не беспокоит окружающих.

Для четких звонков Yinyue Fan снабжены двойными микрофонами и алгоритмом шумоподавления.

Комфорт – важная часть дизайна. Очки блокируют УФ-лучи, а их легкая конструкция весит всего 52 грамма.

Надежность обеспечивают металлические шарниры. Пользователи могут выбрать круглую или квадратную оправу в трех цветовых вариантах.

Колонка-очки защищены от пыли и воды по стандарту IP54. Подключение происходит по Bluetooth 5.2, а сенсорное управление упрощает воспроизведение музыки.

Очки включаются и выключаются автоматически, когда вы их снимаете или надеваете. Одного заряда хватит до 8 часов прослушивания.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#JBL
,
#умные очки