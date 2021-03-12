Наука и технологии
Сегодня в 11:17
JPG-файл с коллажем из 5000 фотографий продали за 5 миллиардов рублей
В интересное время живём, однако
Последние несколько недель в сети начала набирать популярность продажа оригиналов популярных изображений и GIF-анимаций. В основу доказательство «оригинальности» файла легла технология невзаимозаменяемого токена (NFT).
И вот, накануне с молотка ушла очередная такая работа — «Everydays: The First 5000 Days». Это JPG-файл с коллажем из 5000 фотографий, которую продали за 69,3 млн долларов (более 5 млрд рублей), сообщается на сайте организации, проводившей торги.
Что интересно, данная работа стала первой за 255-летнюю историю аукционного дома Christieʼs, которую продали в виде NFT, а также которую можно было купить за криптовалюту Ethereum.
Напомним, что NFT — это созданная в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum технология. В ней каждый токен является уникальным, что исключает возможность его подделки, разделения или подмены. Благодаря этим качествам, NFT идеально подходит для закрепления авторских прав за определённым человеком или компанией.