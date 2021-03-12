JPG-файл с коллажем из 5000 фотографий продали за 5 миллиардов рублей

Что интересно, данная работа стала первой за 255-летнюю историю аукционного дома Christieʼs, которую продали в виде NFT, а также которую можно было купить за криптовалюту Ethereum.

Напомним, что NFT — это созданная в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum технология. В ней каждый токен является уникальным, что исключает возможность его подделки, разделения или подмены. Благодаря этим качествам, NFT идеально подходит для закрепления авторских прав за определённым человеком или компанией.