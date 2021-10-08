К 2024 году по всей России будет проведён интернет

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, реализация проекта пройдёт в два этапа: сначала сетью будет покрыто 80% федеральных дорог и 100% новых жилых домов, а также населённых пунктов численностью более 2 тысяч человек, в том числе в труднодоступных местах. К 2030 году 100% территории России, независимо от географии, получит подключение к интернету.

Эти проекты реализуются в рамках государственной инициативы «Доступ в интернет». Чтобы обеспечить всю инфраструктуру и людей интернетом, будет построена спутниковая группировка. Как отмечается, для связи будет использовано оборудование только российского производства.

«Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России», — отметил Чернышенко.

Также чиновник подчеркнул, что реализация заявленных проектов будет иметь сильный социальный эффект: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно, пользоваться современными электронными сервисами для работы и обучения.