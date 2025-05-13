К 2026 году в России будут выпускать 6500 волноводов ежегодно

На заводе «Решетнева», входящем в структуру «Роскосмоса», значительно увеличат объемы производства волноводов — компонентов, отвечающих за передачу радиосигналов на спутниках. Эти металлические детали играют важную роль в обеспечении устойчивой связи спутников с Землёй и друг с другом. В прошлом году предприятие полностью выполнило заявки партнёров, а к концу 2023 года планирует поставить 3700 таких изделий.

Производственная площадка, расположенная в Железногорске, занимает площадь 1300 м² и работает по принципу полного цикла. Здесь выполняют все этапы — от подготовки материалов до сборки и проверки качества. Это гарантирует высокую надёжность продукции, что особенно важно для систем навигации, телетрансляций и других сервисов, зависящих от спутников.

К 2026 году предприятие планирует выйти на ежегодный выпуск 6500 волноводов. Такой рост стал возможен благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые улучшили производственные процессы. Специалисты подчёркивают, что качество этих деталей напрямую влияет на стабильность связи и работу космических систем.