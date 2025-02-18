К 2027 году биометрия или технологии единого входа заменят привычные пароли

По словам эксперта, такие пароли или вообще не будут использоваться в качестве инструмента для входа либо при регистрации на ресурсах, или станут дополнением к другим, более безопасным способам входа.

Аникушин объяснил эту тенденцию усилением киберугроз и фишинга, при том, что пользователи продолжают придумывать односложные пароли, либо выбирают варианты, которые злоумышленники в состоянии подобрать.

«К 2027 году многоразовые пароли могут утратить актуальность, их будут использовать только в сочетании с другими способами защиты или заменят на более простые способы аутентификации, которые позволят полностью отказаться от запоминания — технологии единого входа и биометрии», — заявил эксперт.