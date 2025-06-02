К 2030 РЖД полностью перейдут на отечественное ПО

РЖД планируют полностью перейти на российское программное обеспечение к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Он уточнил, что переход по всем ключевым и критичным системам должен завершиться уже к 2027 году.

Чаркин рассказал, что к 2027 году компании предстоит полностью отказаться от зарубежного софта в важных бизнес-процессах, чтобы обеспечить надёжную и безопасную работу. Полный переход на отечественные решения, по его словам, займёт ещё несколько лет и завершится к 2030 году.

Такой шаг, по словам руководителя, позволит повысить устойчивость и независимость РЖД в цифровой сфере. Перевод на российское ПО считается важной частью стратегии компании в условиях меняющейся мировой технологической ситуации.