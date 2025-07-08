К 2035 году треть производства чипов останется без меди

Одним из ключевых поставщиков меди остается Чили. Однако уже сейчас страна сталкивается с нехваткой воды, что влияет на объемы добычи. Если ситуация не изменится, то к 2050 году до 100% производства меди в Чили может оказаться под угрозой. Перу, как и Чили, пытается минимизировать риски, внедряя технологии повышения эффективности и строя установки по опреснению воды. Но такие меры доступны далеко не всем странам.

По данным отчета, к 2035 году большинство из 17 стран, поставляющих медь для нужд индустрии, окажутся в зоне климатического риска. Сюда входят Китай, Австралия, Перу, Бразилия, США, Демократическая Республика Конго, Мексика, Замбия и Монголия. Это означает, что ни один крупный регион, где создаются полупроводники, не застрахован от перебоев.

Медь используется в производстве миллиардов миниатюрных проводников, необходимых для работы микросхем. Хотя исследования альтернативных материалов ведутся, ни один из них пока не сочетает аналогичную стоимость и эффективность.

Эксперты PwC подчеркивают, что без адаптации технологий к новым климатическим условиям и без устойчивого водоснабжения ситуация может только ухудшиться. Даже стремительное снижение углеродных выбросов не избавит отрасль от риска: к 2050 году примерно половина мировой добычи меди окажется под угрозой.