К чему приведёт запрет МГПУ использовать искусственный интеллект для учёбы

Запрещать студентам использовать искусственный интеллект (ИИ) — это неразумное решение, считает Александр Родин, ведущий эксперт в области искусственного интеллекта в Национальной технологической инициативе (НТИ). Он высказал свою точку зрения в связи с решением Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешить студентам использовать нейросети при учёбе и в подготовке выпускных работ.

Александр Родин подчеркнул, что запрещение использования искусственного интеллекта, а также телефонов и других инструментов при учёбе кажется глупым. Он отметил, что специалисты могут легко выявить уровень знаний студента и его понимание предмета, особенно во время защиты выпускной работы.

Даже если студент воспользовался нейросетью для создания текста, ему всё равно придётся самостоятельно объяснить каждую деталь. В МГПУ студентам разрешено использовать чат-боты, такие как ChatGPT, и другие ИИ-инструменты для получения данных и текстов при выполнении выпускных работ. Однако студентам нужно будет анализировать, обрабатывать и аргументировать заимствованную информацию самостоятельно.