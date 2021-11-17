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К чему приводит курение марихуаны во время беременности

От этой привычки матерей страдают дети
В США учёные из Городского университета Нью-Йорка и больницы Маунт-Синай изучили 322 пары «мать-ребёнок», чтобы понять влияние марихуаны на качество здоровья детей, чьи матери употребляли марихуану во время беременности.
К чему приводит курение марихуаны во время беременности

На основании анализов плацентарной ткани, которую собирали при родах, учёные обнаружили, что марихуана влияет на уменьшение у детей экспрессии генов, связанных с активацией иммунной системы, в частности, провоспалительных цитокинов и интерферонов 1 типа.

У таких детей, достигших 6 лет, на основании анализов волос был установлен гормональный уровень, а также при помощи электрокардиограммы изучали сердцебиение. Кроме этого, изучалось социальное поведение таких детей.

Было обнаружено, что у них повышен гормон стресса кортизола, а на основании анкет, которые заполняли родители, было отмечено, что у всех проявляются похожие агрессия, тревожность и гиперактивность. Также у всех был меньший, по сравнению с другими детьми, интервал между сердцебиениями, что говорило о большой чувствительности к стрессу.

«Результаты исследования подчеркивают необходимость непредвзятого обучения и разъяснительной работы среди населения, в частности, уязвимой группы беременных женщин, в отношении использования марихуаны. Распространение достоверной информации необходимо для здоровья женщин и их детей», — объяснила ведущий автор исследования Ясмин Херд.

Источник: Lenta.ru
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