К чему же это приведёт? В США придумали «корону» для постоянных осознанных снов

Сами по себе подобные явления редки, но, по данным учёных, 70% людей хотя бы раз в жизни пребывали в этом состоянии. Осознанное сновидение — состояние, когда человек спит, но способен контролировать «сценарий» сновидения или даже в какой-то мере изменять его по своей воле.

В связи с этим стартап Prophetic разработал экспериментальное устройство Halo — «корону», воздействующую на мозг связкой частот ультразвука и машинного обучения, а также использующего данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной магнитно‑резонансной томографии (МРТ). Halo фиксирует фазу быстрого сна, автоматически вызывая и стабилизируя осознанные сновидения.

В основе концепции Halo лежат исследования Института Дондерса в Нидерландах, изучающие воздействие ультразвука на мозг для выработки оптимальной индукции ОС.

По мнению разработчиков, это позволит решить проблему потери времени, которое можно было бы потратить на работу даже во сне. Причём для решения, в том числе сложных задач, например, проектирования или написания кода. Halo создал Афшин Мехин, тот же специалист, который придумал нейроинтерфейс N1 для компании Илона Маска Neuralink.

Какие могут быть последствия для психики, не сказано.