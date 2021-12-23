К какой болезни может привести неправильная ходьба

Учёные из Сиднейского университета в Австралии проанализировали 23 научных завершённых исследования с участием 4 тысяч человек. Специалисты выяснили, что, если обычная ходьба совершается неправильно, это может привести к развитию остеоартрита. Обобщение данных исследований показало, что если при ходьбе колено сдвигается сначала наружу, а потом внутрь, то риск обострения остеоартрита увеличивается в 2 раза.

Учёные разрабатывают различные программы реабилитации и методы профилактики остеоартрита, чтобы замедлить прогрессирование болезни. Также изучаются различные стили ходьбы и их влияние на здоровье суставов.