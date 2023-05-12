К какому году в России климат сменится на постоянное тепло, а Запад пострадает от засухи

С помощью математического моделирования учёным удалось спрогнозировать, что в другие климатические зоны перейдёт почти половина Земли. Так, к 2100 году тропический климат займёт до 25% всей суши, а 34% планеты, вероятнее всего, столкнётся с засухой.

Самые сильные температурные сдвиги прогнозируются в Европе и Северной Америке. Климат изменится на 66%-89% этих территорий. Но самая сильная трансформация ожидается в полярной зоне. «По прогнозам, к концу века от 38% до 40% мировой суши будет находиться в иной климатической зоне, нежели сегодня», — сказано в исследовании.

По информации ресурса «Полит.ру», климатические изменения, а именно глобальное потепление, хорошо отразится в первую очередь на сельском хозяйстве России. Именно наша страна выиграет от климатических изменений, описанных выше.

В частности, в заснеженных районах Дальнего Востока, где веками было невозможно обрабатывать землю, начал смягчаться климат; это открывает возможности для обработки, в том числе сои, что раньше было немыслимо. И если в других географических регионах, особенно в Северной Америке, ожидается засуха, то в России можно ожидать улучшения условий ведения сельского хозяйства, так как «самые холодные регионы планеты станут более умеренными».

«И никакая страна не может удачнее воспользоваться изменением климата, чем Россия. Россия имеет самые большие земли из всех северных стран. Она расположена севернее, чем все её южноазиатские соседи, которые в совокупности — дом для самого большого населения в мире. Как и Канада, Россия богата ресурсами и землёй, и ей есть куда расти. Случайно ли или с помощью хитрой стратегии, а скорее всего, из-за того и другого вместе, шаги, которые планомерно предпринимали её лидеры — устанавливали флаги в Арктике и поддерживали производства зерна внутри страны, — всё с большей вероятностью позволят России вернуть себе мантию сверхдержавы в более тёплом мире», — сказано в материале «Полит.ру».