К NASA обратились за помощью в поисках лох-несского чудовища

К NASA обратились за помощью в поисках лох-несского чудовищаЧтобы использовать передовые технологии
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Новый поиск запланирован на 90-летие первой организованной экспедиции по наблюдению за Лох-несским чудовищем, которая состоялась с 30 мая по 2 июня. С тех пор было зарегистрировано более 1 156 случаев видения чудовища.
В прошлом году Центр Лох-Несса сотрудничал с Лох-несской экспедицией (LNE) и сотнями волонтеров для проведения поисков. В ходе операции были записаны громкие подводные шумы и зафиксированы несколько потенциальных видений.
Эксперты надеются, что NASA предоставит специализированное оборудование для поиска чудовища. Помимо этого, ищутся добровольцы для наблюдения за поверхностью водоема.
Хотя NASA пока не ответила на просьбу о помощи, поиски продолжаются. Если вы хотите присоединиться к поисковой операции, но не можете попасть на место, на сайте Visit Inverness Loch Ness можно следить за происходящим в режиме реального времени через веб-камеры.