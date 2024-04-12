К NASA обратились за помощью в поисках лох-несского чудовища

Новый поиск запланирован на 90-летие первой организованной экспедиции по наблюдению за Лох-несским чудовищем, которая состоялась с 30 мая по 2 июня. С тех пор было зарегистрировано более 1 156 случаев видения чудовища.

В прошлом году Центр Лох-Несса сотрудничал с Лох-несской экспедицией (LNE) и сотнями волонтеров для проведения поисков. В ходе операции были записаны громкие подводные шумы и зафиксированы несколько потенциальных видений.

Эксперты надеются, что NASA предоставит специализированное оборудование для поиска чудовища. Помимо этого, ищутся добровольцы для наблюдения за поверхностью водоема.

Хотя NASA пока не ответила на просьбу о помощи, поиски продолжаются. Если вы хотите присоединиться к поисковой операции, но не можете попасть на место, на сайте Visit Inverness Loch Ness можно следить за происходящим в режиме реального времени через веб-камеры.