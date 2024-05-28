К сбою в работе СДЭК мог привести вирус-шифровальщик

Опубликовано 28 мая 2024, 13:46
1 мин.
К сбою в работе СДЭК мог привести вирус-шифровальщикХакеры уже взяли на себя ответственность
Ответственность за сбои в работе сервиса доставки СДЭК, начавшегося 26 мая, взяла на себя международная хакерская группировка Head Mare. Злоумышленники смогли внедрить в инфраструктуру сервиса вирус-шифровальщик.
© Ferra.ru
По словам главы департамента расследований T.Hunter и эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, вирус-шифровальщик (вымогатель), как правило, попадает в систему через электронную почту или сообщения. В основном это происходит из-за того, что пользователь попросту недосмотрел изменений в адресе отправителя и не заметил подвоха.
Шифровальщик шифрует данные системы и у администратора теряется к ней доступ. Затем хакеры выставляют какие-то требования.
Как отметил руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев, обычно злоумышленники выходят на руководителей компании и требуют некую сумму, объясняют как заплатить и куда.