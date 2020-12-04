Наука и технологии
Сегодня 13:02
К "умным" часам Apple Watch добавили камеру для видеозвонков
По цене самого носимого гаджета
Официально авторизованная самой Apple компания Wristcam выпустила новое устройство для Apple Watch. Оно добавляет к смарт-часам купертиновцев камеру для видеозвонков.
В самих “умных” часах нет камеры и как следствие нет приложения для общения через нее, напдобие FaceTime или Zoom, сообщает MacRumors. Но Wristcam выпустила собственное решение, которое позволяет внешней камере сделать из традиционных Apple Watch полноценный шпионский гаджет. При этом устройство имеет сразу два модуля камеры: на 8 и 2 Мп. Именно последний и предлагается использовать для видеосвязи.
Цена аксессуара составляет 299 долларов или 22,2 тыс рублей. С одной стороны, это чуть ли не цена самих Apple Watch. С другой — Wristcam предлагает уникальный опыт общения через “умные” часы, а это значит, что свои покупатели у девайса явно найдутся.