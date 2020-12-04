К "умным" часам Apple Watch добавили камеру для видеозвонков

В самих “умных” часах нет камеры и как следствие нет приложения для общения через нее, напдобие FaceTime или Zoom, сообщает MacRumors. Но Wristcam выпустила собственное решение, которое позволяет внешней камере сделать из традиционных Apple Watch полноценный шпионский гаджет. При этом устройство имеет сразу два модуля камеры: на 8 и 2 Мп. Именно последний и предлагается использовать для видеосвязи.