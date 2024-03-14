Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 16:17
1 мин.

К Земле приблизится колоссальных размеров комета, которую можно будет увидеть

По орбите комета проходит раз в 71,3 года
21 апреля огромная комета 12P/Понс-Брукс, или Понса-Брукса, достигнет самой близкой точки к Солнцу. На Земле это космическое тело можно будет увидеть даже невооружённым взглядом.
К Земле приблизится колоссальных размеров комета, которую можно будет увидеть

© Nielander / Wikimedia Commons

В диаметре комета достигает 20 км, по размерам это космическое тело даже больше, чем Эверест. 12P/Понс-Брукс является криовулканической кометой — состоит из льда, а при нагревании внутри тела растут давление и происходит выброс пыли, газа и льда.

В течение следующих недель яркость кометы будет расти. Раз в 71,3 года 12P/Понс-Брукс, вращаясь по орбите, направляется от созвездия Андромеды к Рыбам.

Лучше всего комета будет видна в Северном полушарии, но, как отмечают учёные, лучше всё-таки использовать бинокль или телескоп.

Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Комета
,
#космос
,
#наука
,
#технологии