К Земле приблизится колоссальных размеров комета, которую можно будет увидеть

Опубликовано 14 марта 2024, 16:17
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К Земле приблизится колоссальных размеров комета, которую можно будет увидетьПо орбите комета проходит раз в 71,3 года
21 апреля огромная комета 12P/Понс-Брукс, или Понса-Брукса, достигнет самой близкой точки к Солнцу. На Земле это космическое тело можно будет увидеть даже невооружённым взглядом.
© Nielander / Wikimedia Commons
В диаметре комета достигает 20 км, по размерам это космическое тело даже больше, чем Эверест. 12P/Понс-Брукс является криовулканической кометой — состоит из льда, а при нагревании внутри тела растут давление и происходит выброс пыли, газа и льда.
В течение следующих недель яркость кометы будет расти. Раз в 71,3 года 12P/Понс-Брукс, вращаясь по орбите, направляется от созвездия Андромеды к Рыбам.
Лучше всего комета будет видна в Северном полушарии, но, как отмечают учёные, лучше всё-таки использовать бинокль или телескоп.