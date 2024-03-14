К Земле приблизится колоссальных размеров комета, которую можно будет увидеть

В диаметре комета достигает 20 км, по размерам это космическое тело даже больше, чем Эверест. 12P/Понс-Брукс является криовулканической кометой — состоит из льда, а при нагревании внутри тела растут давление и происходит выброс пыли, газа и льда.

В течение следующих недель яркость кометы будет расти. Раз в 71,3 года 12P/Понс-Брукс, вращаясь по орбите, направляется от созвездия Андромеды к Рыбам.

Лучше всего комета будет видна в Северном полушарии, но, как отмечают учёные, лучше всё-таки использовать бинокль или телескоп.