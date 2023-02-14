К Земле скоро приблизится крупный астероид. Учёные пока не знают, насколько он опасен

Сообщается, что 16 февраля небесное тело будет находиться от Земли на расстоянии 4,6 млн км. Потенциальную опасность астероида в среднесрочной перспективе учёные вычислят с помощью астрометрии — высокоточного определения местонахождения небесных тел и векторов их скоростей.

«Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 м) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землёй до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/с», — сказано в сообщении ИПМ.