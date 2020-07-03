Кабину корабля для космических туристов впервые покажут публике через YouTube

По словам представителей самой компании, интерьер кабины - важнейший элемент всей миссии, так как именно от него зависит то, какие именно ощущения охватят летящих в космос туристов. А в связи с тем, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие мировые стандарты, Virgin Galactic приняла решение провести демонстрацию столь важного элемента полета в режиме онлайн, на YouTube.

Напомним, что уже совсем скоро может состояться первый полет к нижней границе космоса благодаря кораблю SpaceShipTwo. При этом первым космическим туристом, отправленным данным судном, станет сам Ричард Бренсон, глава компании-разработчика проекта.