Называться новинка будет Huawei Watch 3, а на выбор будет предложено две версии: с чёрным корпусом и силиконовым ремешком, а также корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком. Девайс получит 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 х 466 пикселей.