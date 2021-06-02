Наука и технологии
Сегодня в 06:08
Качественные снимки раскрыли внешность первых часов Huawei на базе собственной системы HarmonyOSВыглядят сдержанно, но интересно
Уже сегодня Huawei проведёт большую презентацию, на которой покажет HarmonyOS 2.0. Вместе с ней нас также ждут анонсы устройств, которые будут работать на базе новой системы.
Одними из них окажутся новые «умные» часы компании, которые станут первыми, в основу которых ляжет фирменная «замена» Android от китайского бренда. Качественные изображения именно этого устройства попали в сеть.
Называться новинка будет Huawei Watch 3, а на выбор будет предложено две версии: с чёрным корпусом и силиконовым ремешком, а также корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком. Девайс получит 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 х 466 пикселей.
«Сердцем» часов выступит чип Hi6262, при этом устройство получит 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Также будет поддержка Wi-Fi и GPS, а ёмкость аккумулятора Huawei Watch 3 составит 450 мАч.