Как 1,5 тыс клиентов WoT: в Японии уничтожены 77 терабайт научных данных

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Как 1,5 тыс клиентов WoT: в Японии уничтожены 77 терабайт научных данныхЭто много
Университет Киото, ведущий научно-исследовательский институт Японии, недавно потерял целый ряд исследований после того, как их суперкомпьютер случайно стер 77 терабайт данных во время резервного копирования.
В результате сбоя, произошедшего в период с 14 по 16 декабря, было удалено около 34 миллионов файлов, принадлежащих 14 различным исследовательским группам, которые использовали суперкомпьютер университета.
Неясно, какие именно файлы были удалены и что стало причиной сбоя, однако в университете заявили, что работу по меньшей мере четырех различных групп восстановить не удастся.
Университет Киото является одним из наиболее высоко оцениваемых учебных заведений в Японии и получает значительные гранты и финансирование.
Ошибка в программе резервного копирования системы хранения данных привела к аварии, в результате которой были потеряны файлы в /LARGE0 … возможно, было потеряно около 100 ТБ файлов, мы расследуем масштабы последствий.
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Источник: Gizmodo