Как 1,5 тыс клиентов WoT: в Японии уничтожены 77 терабайт научных данных

В результате сбоя, произошедшего в период с 14 по 16 декабря, было удалено около 34 миллионов файлов, принадлежащих 14 различным исследовательским группам, которые использовали суперкомпьютер университета.

Неясно, какие именно файлы были удалены и что стало причиной сбоя, однако в университете заявили, что работу по меньшей мере четырех различных групп восстановить не удастся.

Университет Киото является одним из наиболее высоко оцениваемых учебных заведений в Японии и получает значительные гранты и финансирование.