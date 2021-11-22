Как адаптироваться к холоду

Как адаптироваться к холодуВсе дело в постепенном закаливании
Специалист объяснила, что при холодной погоде тепло в теле человека распределяется по-другому. Оно остается в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом получают его в меньших количествах. Чтобы организм успел привыкнуть к низким температурам, нужно уменьшать температуру в комнате.
Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет
Терапевт также посоветовала принимать водные процедуры с прохладной водой. Полезными также станут прогулки на свежем воздухе в умеренно теплой одежде.
Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы