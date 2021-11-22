Наука и технологии
Сегодня в 16:54
1 мин.

Как адаптироваться к холоду

Все дело в постепенном закаливании
Татьяна Романенко, терапевт и семейный доктор рассказала россиянам, как помочь организму быстрее адаптироваться к низкой температуре за окном.
Как адаптироваться к холоду

Специалист объяснила, что при холодной погоде тепло в теле человека распределяется по-другому. Оно остается в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом получают его в меньших количествах. Чтобы организм успел привыкнуть к низким температурам, нужно уменьшать температуру в комнате.

Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет

Татьяна Романенко
Врач-терапевт

Терапевт также посоветовала принимать водные процедуры с прохладной водой. Полезными также станут прогулки на свежем воздухе в умеренно теплой одежде.

Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы

Татьяна Романенко
Врач-терапевт
Источник: Радио “Sputnik”
Автор: Лилик Ми
Новости партнеров
Новости партнеров