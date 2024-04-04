Как «Алиса» придумала пугающую интерпретацию «Маши и медведя»

Ответ умной колонки «Алиса» о главной героине мультфильма «Маша и медведь» вызвал недовольство. Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что такие некорректные ответы от устройства являются исключением, а не правилом. Они рекомендуют активировать детский режим для безопасного общения.

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге выразила обеспокоенность пугающим ответом от «Алисы». Устройство утверждало, что Маша — всего лишь призрак убитой девочки, и её видят только животные. Пресс-служба «Яндекса» пояснила, что для некоторых ответов «Алиса» использует информацию из открытых источников, в том числе в данном случае.