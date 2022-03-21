Как алкоголь влияет на работу человека

Если быть точнее, то речь идёт о посещении сотрудником этой самой работы. На основе анализа данных 110 тыс человек с полной занятостью, специалисты пришли к выводу, что люди с алкоголизмом в среднем пропускали 32 рабочих дня в год.

Это, к слову, оказалось более чем в два раза больше, чем пропускали люди, которые не злоупотребляли алкоголем.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что употребление алкоголя даже в небольших количествах может быть связано с уменьшением общего объёма мозга.