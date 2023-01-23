Наука и технологии
06:40, 23 января 2023
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Как Apple избежала увольнений на фоне массовых «чисток» в Microsoft, Amazon и Google

Бережливость залог успеха

Apple — одна из крупнейших компаний в мире. Несмотря на это, она до сих пор успешно избегает сокращений рабочих мест, которые коснулись прочих технологических гигантов.

Как Apple избежала увольнений на фоне массовых «чисток» в Microsoft, Amazon и Google

Фото: Inc. Magazine

На прошлой неделе стало известно, что Google, Microsoft и Amazon проведут массовые увольнения. И на фоне всех них Apple продолжает удивлять своей стойкостью, даже несмотря на разговоры о грядущем снижении квартальных продаж впервые за три года.

Сообщается, что купертиновцы смогли избежать проблем конкурентов, так как они увеличивали штат сотрудников гораздо медленнее, чем прочие бренды. Вместе с тем Apple известна своей тенденцией к бережливости, с ограниченными льготами для сотрудников и бизнесом, сосредоточенным на аппаратных продуктах и продажах.

Напомним, что одна лишь Microsoft несколько дней назад объявила о скором увольнении 10 000 сотрудников по всему миру.

Источник:Mint
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