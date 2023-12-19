Как Apple обойдет патентный запрет на продажу новых Watch в США

Инсайдеры сообщают, что команда инженеров Apple оперативно настраивает алгоритмы, управляющие функцией измерения уровня кислорода в крови устройства. Цель состоит в том, чтобы изменить способ оценки насыщенности крови кислородом и представления данных пользователям. Хитроумный план призван свести на нет обвинения Masimo и обеспечить бесперебойные продажи популярного носимого устройства.

Хотя эксперты скептически оценивают эффективность программных корректировок против патентов Masimo, ориентированных на аппаратное обеспечение, Apple не теряет решимости. Даже если потребуется удалить датчики из затронутых моделей часов, а этот процесс займет не менее трех месяцев, Apple готова принять вызов, пишут СМИ. Запрет, вступающий в силу в Рождество, ограничивает только прямые продажи через сеть Apple, позволяя офлайн-ритейлерам продолжать предлагать спорные модели.