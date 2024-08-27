Как арест Дурова отразится на безопасности использования Telegram

Эксперт по кибербезопасности из Kaspersky, ICS CERT, Владимир Дащенко успокоил пользователей Telegram, заявив, что арест основателя мессенджера Павла Дурова не окажет влияния на его безопасность. По мнению Дащенко, для безопасного использования мессенджера достаточно следовать основным правилам кибергигиены.

Дащенко отметил, что если мессенджер используется для легальных целей, таких как чтение новостей или общение, то переживать не о чем. Однако если деятельность пользователя незаконна, правоохранительные органы могут получить доступ к его переписке. Он добавил, что пользователи должны соблюдать меры безопасности, такие как использование сложных паролей, избегать авторизации через мессенджер на сторонних сайтах и не делиться кодами для входа.

Таким образом, по словам эксперта, несмотря на политическую ситуацию вокруг Павла Дурова, безопасность Telegram остаётся на высоком уровне, если придерживаться базовых мер защиты.