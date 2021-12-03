Как бактерии выживают в регионе вечной мерзлоты в Антарктиде

Учёные заметили, что находясь под воздействием экстремально низких температур, бактерии уменьшаются до минимально возможных размеров — 200 нанометров. В этот момент они, судя по всему, «засыпают» и перестают питаться.

Чтобы убедиться в этом на практике, учёные улучшили для бактерий условия обитания — повысили влажность и температуру до максимально возможного для Антарктиды уровня. Гипотеза подтвердилась: бактерии начали увеличиваться в размерах и потреблять питательные вещества. Их общее количество достаточно быстро увеличилось.

Кроме теоретических выводов учёные видят в результатах эксперимента практическую составляющую: благодаря пониманию механизма приспособляемости бактерий к экстремальным условиям можно усовершенствовать технологии производства лекарств и селекции морозоустойчивых сельскохозяйственных растений.