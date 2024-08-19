Как безопасно хранить данные в облаке

С увеличением объёмов данных и развитием технологий вопросы безопасности становятся всё более важными. Облачные хранилища предлагают удобный доступ к информации с любых устройств, но с этим связаны и риски, такие как потеря или кража личных данных. Технический директор Облака Mail.ru Василий Романов делится важными советами по защите информации.

Романов рекомендует отказаться от традиционных паролей в пользу беспарольной аутентификации, используя сканеры отпечатков пальцев, распознавание лиц или специальные флешки, такие как Yubikey. Эти методы обеспечивают высокий уровень безопасности, так как электронный ключ не виден и его трудно украсть. Также он советует использовать уникальные пароли для каждого аккаунта, которые должны содержать комбинацию букв, цифр и спецсимволов. При этом пароли не должны быть связаны с личной информацией, такой как фамилия или дата рождения.

Дополнительно, Романов подчёркивает важность двухфакторной аутентификации (2FA), которая требует дополнительного подтверждения, например, кода из SMS. Это дополнительное средство защиты помогает предотвратить утечку данных, даже если ваш пароль станет известен мошенникам. Не забывайте делать резервные копии данных и тщательно контролировать доступ к вашим файлам. Также избегайте открытия писем и ссылок от незнакомых отправителей, чтобы не стать жертвой фишинга.