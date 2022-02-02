Как болеют омикроном вакцинированные

По словам специалиста, те, кто уже привился от коронавируса, чаще всего болеют по 5-7 дней, в случае заражения новым штаммом. При этом те, кто за последние полгода ни разу не болел, не прошёл вакцинацию или своевременную ревакцинацию, не могут выздороветь существенно дольше.

В то же время Руженцова отметила, что последняя категория людей даже после завершения основного курса терапии ощущает слабость, тревожность и нарушение сна.