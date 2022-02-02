Как болеют омикроном вакцинированные

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Как болеют омикроном вакцинированныеИ сколько длится болезнь
Новейший омикрон-штамм коронавируса считается менее опасным, чем предыдущие вариации. Но как им болеют те, кто уже прошёл через вакцинацию? Ответить на этот вопрос взялась заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По словам специалиста, те, кто уже привился от коронавируса, чаще всего болеют по 5-7 дней, в случае заражения новым штаммом. При этом те, кто за последние полгода ни разу не болел, не прошёл вакцинацию или своевременную ревакцинацию, не могут выздороветь существенно дольше.
В то же время Руженцова отметила, что последняя категория людей даже после завершения основного курса терапии ощущает слабость, тревожность и нарушение сна.
Источник: ТАСС