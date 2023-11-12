Как борьба с VPN навредит российским компаниям

В России появилась просьба от Совета по развитию цифровой экономики к Роскомнадзору: проверить и, при необходимости, заблокировать более 50 VPN-сервисов, доступных в магазинах приложений. Запрос основан на удалении этих сервисов из российского магазина NashStore. В списке на блокировку оказался даже российский VPN-сервис «КриптоПро NGate», хотя разработчики утверждают, что его использование не позволяет обойти блокировки.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики подчеркнул, что российские магазины приложений уже провели свою проверку и исключили часть VPN-сервисов. Тем не менее, эти сервисы до сих пор доступны в зарубежных магазинах, и господин Шейкин предлагает обратить на это внимание. Список для возможной блокировки сформирован, исходя из приложений, удалённых из российских магазинов. Среди них такие сервисы, как VPN Master — Super VPN, VPN — Keons, VPN Turbo и другие.

Стоит отметить, что VPN-технология используется для объединения удалённых устройств в одну частную сеть. Публичные VPN-сервисы могут использоваться для обхода блокировок, но организации также используют их для соединения компьютеров и других устройств. «КриптоПро NGate» изначально не является VPN и предназначен для использования корпоративными заказчиками. Однако он тоже попал в список на блокировку, что вызвало опасения о возможных нарушениях бизнеса компаний, использующих этот сервис.