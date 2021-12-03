Как борода защищает от рака

По словам хирурга и преподавателя Университета Сандерленда Карана Рангарджана, наличие бороды связано со снижением риска заболеть раком. Работает это так: волосы на лице уменьшают воздействие ультрафиолетового излучения примерно на 30% по сравнению с чистыми выбритыми лицами.

При этом специалист всё же уточнил, что не стоит из-за этого отказываться от солнцезащитного крема.

Также Рангарджан рассказал, что борода может обеспечить мужчинам мягкую кожу. Такой эффект от растительности на лице связан с «барьерным эффектом», создаваемым ею, который не позволяет человеку постоянно прикасаться к коже лица.