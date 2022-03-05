Как бороться с повышенным аппетитом во время диеты

По словам Павловой, важно не просто соблюдать диету, но употреблять достаточное количество пищи в один приём — до 500 граммов у женщин, до 600 — у мужчин. Не менее важно питаться белковой пищей, которую можно и нужно есть на завтрак, обед и ужин.

«Важна не только калорийность, но и состав диеты. Нельзя забывать об овощах и фруктах. Если вы ограничиваете жиры и углеводы, то к вечеру у вас возрастает голод. Это значит, что авокадо, фрукты и углеводы вы должны есть утром и в обед. Приёмы пищи должны быть полноценными, тогда к вечеру нет дикого голода», — отметила эксперт.

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